Пасьянс «Косынка» вошел в Зал славы видеоигр

В начале мая во Всемирный зал славы видеоигр добавили еще четыре игры, среди которых легендарный пасьянс «Косынка» на операционной системе Windows. Об этом сообщается на сайте музея.

Впервые пользователи разложили карты на зеленом поле в 1990 году, когда игра появилась в версии Windows 3.0. Развлечение стало одним из самых популярных приложений в истории: Microsoft включала «Косынку» в продукты Windows около трех десятилетий. Известно, что игра установлена по меньшей мере на миллиарде компьютеров.

Также в Зал славы включили игры Mortal Kombat, Super Mario Kart и Colossal Cave Adventure. Первые две вышли в 1992 году и оказали большое влияние на развитие своих жанров — файтинг и гоночную аркаду соответственно.

Третья — текстовая компьютерная игра в жанре квест. Ее первая версия была разработана в 1975 году для мейнфрейма PDP-10 программистом и спелеологом Уильямом Кроутером.

В прошлом году на церемонии The Game Awards в Лос-Анджелесе были определены лучшие игры 2018 года. Победителем стала God of War (GoW), созданная специально под платформу PlayStation 4.