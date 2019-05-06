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Пасьянс «Косынка» вошел в Зал славы видеоигр

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Фото: commons.wikipedia.org
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В начале мая во Всемирный зал славы видеоигр добавили еще четыре игры, среди которых легендарный пасьянс «Косынка» на операционной системе Windows. Об этом сообщается на сайте музея.

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Впервые пользователи разложили карты на зеленом поле в 1990 году, когда игра появилась в версии Windows 3.0. Развлечение стало одним из самых популярных приложений в истории: Microsoft включала «Косынку» в продукты Windows около трех десятилетий. Известно, что игра установлена по меньшей мере на миллиарде компьютеров.

Также в Зал славы включили игры Mortal Kombat, Super Mario Kart и Colossal Cave Adventure. Первые две вышли в 1992 году и оказали большое влияние на развитие своих жанров — файтинг и гоночную аркаду соответственно.

Третья — текстовая компьютерная игра в жанре квест. Ее первая версия была разработана в 1975 году для мейнфрейма PDP-10 программистом и спелеологом Уильямом Кроутером.

В прошлом году на церемонии The Game Awards в Лос-Анджелесе были определены лучшие игры 2018 года. Победителем стала God of War (GoW), созданная специально под платформу PlayStation 4.

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