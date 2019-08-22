В Британии снимут документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине. Лента получит название «Путин: история русского шпиона» и будет разбита на три серии. Об этом говорится на сайте телеканала в четверг, 21 августа.

«Чтобы понимать, что сейчас происходит в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал себя как один из самых значимых политиков XXI века», — заявил исполнительный продюсер Джеймс Роган.

Съемки будут проходить в России, США, Великобритании и странах Европы.

Создатели обещают рассказать о периоде работы Путина в КГБ СССР и о том, как он использовал этот опыт на должности президента.

В анонсе отмечается, что в начале президентской карьеры Путин поставил себе целью «снова сделать Россию великой», успел поработать с тремя президентами США и четырьмя премьер-министрами Великобритании, а сегодня является «возможно, самым влиятельным лидером своего времени».

Дата выхода картины пока не называется, пишет «Газета.ру». Режиссером ленты станет Ник Грин, снявший в том числе документальный фильм о советском офицере Станиславе Петрове, предотвратившем в 1983 году потенциальный ядерный конфликт из-за ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении (The Man Who Stopped WW3: Revealed, 2012).

Это будет не первый фильм про российского лидера. Так, в июне 2017 года американский режиссер Оливер Стоун снял четырехсерийную картину «Интервью с Путиным», напоминает «Федеральное агентство новостей». Ленту показали в Германии, Италии, Франции и других странах, а в России ее посмотрели около 40 млн человек.

Также интервью у Владимира Путина брал корреспондент американского телеканала Fox News Крис Уоллес. Их беседа была записана летом 2018 года. В США трансляцию посмотрели 3,2 млн человек. Фильм был выдвинут на получение премии «Эмми».