Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года. Своими планами российский лидер поделился на пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки в среду, 21 августа.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», — сказал политик, его слова приводит RT.

В начале июля похожий вопрос Путину задал журналист газеты Corriere della Sera накануне его визита в Италию. Корреспондент поинтересовался у главы государства, планирует ли он уходить из политики в 2024 году. В ответ президент заявил, что впереди у него еще пять лет напряженной работы, и отметил, что при такой «стремительной динамике в мире трудно делать прогнозы».

Путин был избран на четвертый срок в марте 2018 года и, согласно действующей Конституции, не может выдвигаться в президенты на следующих выборах в 2024 году.