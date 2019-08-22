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Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.

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Как сообщили «РИА Новости» в канцелярии финского главы, лидеры государств провели вечер в ресторане Walhalla.

«Блюда включали: финскую озерную рыбу, суп из топинамбура и утиную грудку под соусом из лисичек», — сообщили в пресс-службе.

При этом там отметили, что «десерт включал в себя свежие ягоды из летней резиденции финского президента Култаранта и щербет из княженика (дикая малина)».

Ресторан Walhalla был построен в 1952 году в преддверии летних Олимпийских игр. Название место получило в честь общества Вальхалла, которое готовило заговор против шведского короля Густава III в 1780-х годах.

Путин встретился с Ниинистё в президентском дворце в Хельсинки в среду, 21 августа. Лидеры двух стран сфотографировались у входа во дворец, затем Путин оставил запись в книге почетных гостей. Сама встреча проходила в закрытом режиме.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом.

Члена комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал, что РФ заинтересована не только в добрососедских и конструктивных отношениях с соседней страной, но и в стабильном развитии региона.

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