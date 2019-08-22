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Россия выразила озабоченность активностью США после выхода из ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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21 августа в Хельсинки прошла встреча президента России Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинистё.

Одной и самых важных тем переговоров стало недавнее испытание нового вооружения США. По словам Путина, такие действия создают дополнительную напряженность во всем мире. Кроме того, он выразил мнение, что испытания прошли слишком скоро после выхода Штатов из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), а это значит, что создали ее довольно давно.

Помимо этого стороны обсудили и ряд других важных вопросов других вопросов. Важной темой для обеих стран остается взаимодействие в Арктике и Балтийском регионе.

Также политики затронули и развитие двусторонних отношений. Так, по мнению лидера Коммунистической партии Финляндии Юха-Пекка Вайсанена, антироссийские санкции нужно отменить, чтобы открыть новые возможности сотрудничества.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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