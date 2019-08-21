Путин прибыл во дворец к президенту Финляндии

Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл во дворец своего финского коллеги Саули Ниинистё в Хельсинки, где пройдут переговоры двух лидеров.

Во двор президентского корпуса российский лидер въезал на люксовом автомобиле Aurus. Ниинистё поприветствовал Путина рукопожатием, после чего они сделали совместное фото, передает «РИА Новости».

Далее главы государств прошли во дворец. По пути в комнату для переговоров президент РФ задержался в одном из залов, чтобы оставить памятную запись в книге для почетных гостей. Затем лидеры поднялись на третий этаж дворца, где и должна пройти их беседа, большая часть которой пройдет в закрытом режиме для СМИ.

По итогам встречи пройдет пресс-конференция, после чего стороны на катере направятся к крепости Свеаборг на рабочий обед. Там Путин и Ниинистё продолжат беседу, которую финская сторона предусматривает как переговоры тет-а-тет.

Ранее в августе в канцелярии финского главы сообщили, что в ходе встречи Путин и Ниинистё обсудят двусторонние отношения и международную повестку.

Оба лидера уже встречались в августе прошлого года в Сочи. В ходе переговоров президент РФ подарил финскому коллеге 170 документов, писем и фотографий, имеющих отношение к семье финского государственного деятеля Карла Густава Маннергейма.