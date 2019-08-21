Прямой эфир

Путин прибыл во дворец к президенту Финляндии

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл во дворец своего финского коллеги Саули Ниинистё в Хельсинки, где пройдут переговоры двух лидеров.

Второй лишний: Финляндия начинает борьбу с российскими паспортами
В Хельсинки готовят запрет на службу в армии и госструктурах для обладателей гражданства РФ

Во двор президентского корпуса российский лидер въезал на люксовом автомобиле Aurus. Ниинистё поприветствовал Путина рукопожатием, после чего они сделали совместное фото, передает «РИА Новости».

Далее главы государств прошли во дворец. По пути в комнату для переговоров президент РФ задержался в одном из залов, чтобы оставить памятную запись в книге для почетных гостей. Затем лидеры поднялись на третий этаж дворца, где и должна пройти их беседа, большая часть которой пройдет в закрытом режиме для СМИ.

По итогам встречи пройдет пресс-конференция, после чего стороны на катере направятся к крепости Свеаборг на рабочий обед. Там Путин и Ниинистё продолжат беседу, которую финская сторона предусматривает как переговоры тет-а-тет.

Ранее в августе в канцелярии финского главы сообщили, что в ходе встречи Путин и Ниинистё обсудят двусторонние отношения и международную повестку.

Оба лидера уже встречались в августе прошлого года в Сочи. В ходе переговоров президент РФ подарил финскому коллеге 170 документов, писем и фотографий, имеющих отношение к семье финского государственного деятеля Карла Густава Маннергейма.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019