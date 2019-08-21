Четыре индийских космонавта пройдут отбор и подготовку в России

В «Роскосмосе» заявили, что четыре индийских космонавта пройдут отбор и подготовку в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте организации в среду, 21 августа, после рабочей встречи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.

«Руководители в целом положительно оценили работу, проводимую в рамках исполнения контракта между АО «Главкосмос» и Индийской организацией космических исследований (ISRO) по отбору и подготовке четырех индийских космонавтов в ЦПК им. Ю.А.Гагарина», — указано в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили возможное проведение аэродинамических испытаний индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий, а также пилотируемого корабля и системы спасания экипажа.

Индия и Россия планируют прийти к договоренностям по этим вопросам к концу текущего года. Также предполагается, что в скором времени будут согласованы контракты на поставку российской стороной иллюминаторов, кресел (ложементов) экипажа и скафандров для индийской пилотируемой миссии.

В начале июля начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил, что Россия поможет отобрать и подготовить членов индийского отряда космонавтов. По его словам, основные этапы обучения также планируется проводить в ЦПК.

О вероятном партнерстве между странами в 2018 году рассказал Рогозин. Он отметил, что Россия предложила Нью-Дели подготовить первую пилотируемую миссию на Международную космическую станцию (МКС).

Рогозин пояснил, что речь идет о совместной работе по технике, обеспечению функционирования корабля, предотвращению нештатных ситуаций и подготовке специалистов и экипажа.

Кроме того, Россия предложила Индии участие в совместной спутниковой группировке по дистанционному зондированию Земли.