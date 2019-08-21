Прямой эфир

Четыре индийских космонавта пройдут отбор и подготовку в России

0
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Роскосмосе» заявили, что четыре индийских космонавта пройдут отбор и подготовку в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте организации в среду, 21 августа, после рабочей встречи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.

Пилотируемый рост: «Роскосмос» значительно расширяет программу пусков
В экспертной среде это связывают с решением проблемы доступа к иностранным комплектующим

«Руководители в целом положительно оценили работу, проводимую в рамках исполнения контракта между АО «Главкосмос» и Индийской организацией космических исследований (ISRO) по отбору и подготовке четырех индийских космонавтов в ЦПК им. Ю.А.Гагарина», — указано в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили возможное проведение аэродинамических испытаний индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий, а также пилотируемого корабля и системы спасания экипажа.

Индия и Россия планируют прийти к договоренностям по этим вопросам к концу текущего года. Также предполагается, что в скором времени будут согласованы контракты на поставку российской стороной иллюминаторов, кресел (ложементов) экипажа и скафандров для индийской пилотируемой миссии.

В начале июля начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил, что Россия поможет отобрать и подготовить членов индийского отряда космонавтов. По его словам, основные этапы обучения также планируется проводить в ЦПК.

О вероятном партнерстве между странами в 2018 году рассказал Рогозин. Он отметил, что Россия предложила Нью-Дели подготовить первую пилотируемую миссию на Международную космическую станцию (МКС).

Рогозин пояснил, что речь идет о совместной работе по технике, обеспечению функционирования корабля, предотвращению нештатных ситуаций и подготовке специалистов и экипажа.

Кроме того, Россия предложила Индии участие в совместной спутниковой группировке по дистанционному зондированию Земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин указал на значимость Маска для развития «Роскосмоса»
В «Роскосмосе» озвучили вариант названия для перспективного космического корабля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019