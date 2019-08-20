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В «Роскосмосе» озвучили вариант названия для перспективного космического корабля

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация рассматривает название «Орел» для перспективного космического корабля, который на стадии разработки носит название «Федерация». Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС.

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«Есть такая задумка, потому что «Орел» — так назывался первый парусный российский военный корабль», — отметил Рогозин.

В апреле стало известно, что среди названий перспективного космического корабля рассматриваются «Орел», «Флаг» и «Аист».

В конце февраля Рогозин заявил, что корабль «Федерация» не будет использоваться для полетов к Международной космической станции (МКС).

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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