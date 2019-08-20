В «Роскосмосе» озвучили вариант названия для перспективного космического корабля

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация рассматривает название «Орел» для перспективного космического корабля, который на стадии разработки носит название «Федерация». Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС.

«Есть такая задумка, потому что «Орел» — так назывался первый парусный российский военный корабль», — отметил Рогозин.

В апреле стало известно, что среди названий перспективного космического корабля рассматриваются «Орел», «Флаг» и «Аист».

В конце февраля Рогозин заявил, что корабль «Федерация» не будет использоваться для полетов к Международной космической станции (МКС).

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.