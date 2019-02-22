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«Федерация» не будет летать к МКС

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Космический корабль «Федерация» не будет использоваться для полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 22 февраля, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, «Федерация» создается с повышенной тепловой и радиационной защитой, что более соответствует полетам в дальний космос. «То есть он (корабль. — Ред.) не для МКС. Он под Луну, дальний космос и т.д. Просто его эксплуатировать на МКС будет слишком затратно», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Для полетов к МКС остается «Союз— МС» его модификации, уточнил он.

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

«Федерация» — это многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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