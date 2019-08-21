Рогозин указал на значимость Маска для развития «Роскосмоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о влиянии американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска на отечественное предприятие.

«То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас всё было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов», — сказал он.

По словам Рогозина на молодежном образовательном форуме «Машук-2019», цены на ракетные пуски Маска «нерыночные и несправедливые».

«Он для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг», — приводит слова Рогозина «РИА Новости».

Однако даже в такой ситуации «Роскосмос» разрабатывает новые конкурентоспособные ракеты, указал глава госкорпорации.

В феврале Рогозин собирался посетить США и встретиться с Маском. По его словам, глава SpaceX ему «интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер».

Позже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) уведомило «Роскосмос» об отзыве приглашения гендиректора госкорпорации, в отношении которого США ввели санкции, из-за позиции ряда американских сенаторов.