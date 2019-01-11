NASA официально уведомило «Роскосмос» об отзыве приглашения Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) официально уведомило «Роскосмос» об отзыве приглашения гендиректора российской корпорации космической деятельности Дмитрия Рогозина в страну.

«Роскосмос» получил соответствующее письмо, подписанное главой управления Джимом Брайденстайном, сообщил в пятницу, 11 января, официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

«Мы получили официальное письмо, подписанное Джимом Брайденстайном, на имя Дмитрия Олеговича Рогозина с отзывом приглашения», — цитирует Устименко ТАСС.

Ранее NASA распространило заявление, в котором сообщило, что визит Рогозина в США «необходимо отложить», напоминает сайт kp.ru. По словам Брайденстайна, он принял решение отменить визит из-за позиции ряда американских сенаторов. По мнению Рогозина, его поездка в Соединенные Штаты не состоялась из-за борьбы конгресса США и президента страны Дональда Трампа.

Рогозин заявил 10 января, что российская сторона хочет видеть в NASA предсказуемого партнера, а после отмены американской стороной его визита в США у него «осадочек остался». Также он заявил о готовности принять коллегу из NASA Джима Брайденстайна и американских коммерческих заказчиков в России.