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«Роскосмос» разместит станцию ГЛОНАСС в Индии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Госкорпорация «Роскосмос» собирается разместить наземную станцию российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС на юге Индии.

«Планируем установку станции ГЛОНАСС в Бангалоре», — рассказали представители компании агентству «РИА Новости» в пятницу, 11 января.

Отмечается, что две страны ранее подписали документы по взаимному размещению наземных станций сбора измерений системы ГЛОНАСС, а также индийской системы НавИК. В будущем планируется взаимная установка трех российских станций в КНР и трех китайских в России.

7 декабря представитель «Роскосмоса» Анатолий Красников сообщил, что государственная корпорация проводит переговоры о размещении станций системы ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что они устанавливаются по всему миру. Станции уже есть на территории Южной Америки — в Бразилии.

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