В «Роскосмосе» сообщили о планах размещения станций ГЛОНАСС в США

«Роскосмос» проводит переговоры о размещении станций системы ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов, сообщил 7 декабря представитель государственной корпорации Анатолий Красников.

Станции устанавливаются по всему миру. Они уже есть на территории Южной Америки — в Бразилии, подчеркнул он.

«Ведем переговоры, в том числе с американской стороной, чтобы на территории США поставить», —цитирует его «Интерфакс». Накануне Москва и Каракас договорились о приходе системы в Венесуэлу.

Россия планирует развернуть аналог ГЛОНАСС над Луной. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.

В марте 2018 года стало известно о создании объединенной российско-китайской системы спутниковой навигации путем интеграции глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) двух стран — ГЛОНАСС и BeiDou.