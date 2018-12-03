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Работу коммунальщиков Уфы проконтролируют с помощью ГЛОНАСС

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В Уфе на базе городской навигационно-информационной системы (городской НИС) внедряется программа контроля работы коммунальных служб на основе сигналов датчиков ГЛОНАСС. Сейчас к ней подключено около 800 машин коммунальных организаций.

В основе сервиса лежит электронная карта города. Если трактор прошелся по всей территории закрепленного за ним двора, на электронной карте она окрашивается в зеленый цвет, если же работа была выполнена с нарушениями или не выполнена совсем, участок будет окрашен красным. Об этом сообщает ИА «Башинформ». В дальнейшем коммунальные машины оснастят датчиками, передающими данные о работе специального оборудования.

Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС с 2023 года будет предоставлять услуги высокоточной навигации благодаря шести новым спутникам, которые поступят на высокую эллиптическую орбиту.  Об этом сказано в презентации первого замглавы «Роскосмоса» Юрия Урличича. На данный момент в состав системы ГЛОНАСС входят 27 космических аппаратов.

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