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«Роскосмос» и РКК «Энергия» начали разработку концепции лунного корабля «Союз»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Разработку концепции новой транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны начали специалисты госкорпорации «Роскосмос» и ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Началась разработка концепции транспортной системы с применением варианта «Союза МС» для полетов на орбиту естественного спутника Земли», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что концепция предполагает запуск космического аппарата к Луне на перелетном модуле с орбиты МКС, а не с Земли.

Сам модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля «Союз МС» и разгонного блока, которые будут доставлены на орбиту.

4 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что в России к 2028 году создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей», которая должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

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