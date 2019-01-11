«Роскосмос» и РКК «Энергия» начали разработку концепции лунного корабля «Союз»

Разработку концепции новой транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны начали специалисты госкорпорации «Роскосмос» и ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Началась разработка концепции транспортной системы с применением варианта «Союза МС» для полетов на орбиту естественного спутника Земли», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что концепция предполагает запуск космического аппарата к Луне на перелетном модуле с орбиты МКС, а не с Земли.

Сам модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля «Союз МС» и разгонного блока, которые будут доставлены на орбиту.

4 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что в России к 2028 году создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей», которая должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.