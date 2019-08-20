Прямой эфир

МИД России напомнил о добровольном характере передачи данных в ОДВЗЯИ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МИД прокомментировали заявление Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия перестала отсылать данные с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний. Как отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передача этих данных — дело добровольное.

«Во-вторых, временный технический секретариат подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, в своем мандате имеет только и исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами», — цитирует Рябкова «Интерфакс».

Реактивный прорыв: под Северодвинском испытывались «ядерные батарейки»
Взрыв на полигоне Нёнокса произошел при разработке новой двигательной установки

Представитель МИД России подчеркнул, что инцидент на полигоне в Архангельской области не имеет отношения к деятельности ОДВЗЯИ.

По мнению Рябкова, некоторые СМИ раскручивают эту тему, фокусируясь «на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков либо каких-то иных рисков». Дипломат посоветовал журналистам «озаботиться тем, по какой причине ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу». По его мнению, «причина одна — это линия Вашингтона на отказ от ратификации договора».

Ранее 20 августа канал CNN сообщил, что четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в ОДВЗЯИ. СМИ связали это со взрывом, прогремевшим на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, но вскоре радиационный фон пришел в норму.

19 августа президент России Владимир Путин заявил, что последствия взрыва под Североморском не представляют угрозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав не нашел у медиков превышения облучения после ЧП в Северодвинске
Песков назвал абсурдом сообщения о радиоактивном облаке после ЧП под Северодвинском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019