МИД России напомнил о добровольном характере передачи данных в ОДВЗЯИ

В МИД прокомментировали заявление Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия перестала отсылать данные с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний. Как отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передача этих данных — дело добровольное.

«Во-вторых, временный технический секретариат подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, в своем мандате имеет только и исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами», — цитирует Рябкова «Интерфакс».

Представитель МИД России подчеркнул, что инцидент на полигоне в Архангельской области не имеет отношения к деятельности ОДВЗЯИ.

По мнению Рябкова, некоторые СМИ раскручивают эту тему, фокусируясь «на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков либо каких-то иных рисков». Дипломат посоветовал журналистам «озаботиться тем, по какой причине ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу». По его мнению, «причина одна — это линия Вашингтона на отказ от ратификации договора».

Ранее 20 августа канал CNN сообщил, что четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в ОДВЗЯИ. СМИ связали это со взрывом, прогремевшим на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, но вскоре радиационный фон пришел в норму.

19 августа президент России Владимир Путин заявил, что последствия взрыва под Североморском не представляют угрозы.