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Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию

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Фото: TASS/Zuma/Pavlo Gonchar
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Экс-президента Украины Петра Порошенко ждет длительный тюремный срок или эмиграция. Такое мнение высказал председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, передает ТАСС во вторник, 20 августа.

Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.

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«Единственное, что его может остановить, это если вдруг новая власть вступит в какие-то договоренности с целью сохранения некоего иммунитета Порошенко», — сказал Вовк в интервью украинскому изданию «Гордон». Если этого не произойдет, то, по словам судьи, экс-президент будет просить где-то политическое убежище или окажется за решеткой.

Порошенко выступает в качестве обвиняемого по целому ряду уголовных дел. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о «незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в раде».

17 августа бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, которого называют «врагом Порошенко № 1», обвинил экс-президента в том, что он в годы своего президентства вывел из страны по меньшей мере $8 млрд.

В настоящее время на Украине расследуется 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.

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