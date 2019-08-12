Порошенко пришел на допрос по делу об уклонении от налогов

Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 12 августа, пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что Порошенко явился в сопровождении охранников и защитников. Экс-президент не стал отвечать на вопросы журналистов.

По данным агентства, в настоящее время у здания ГБР проходит митинг против Порошенко, однако обстановка остается спокойной.

6 августа стало известно, что бывший президент Украины проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом рассказал украинский генпрокурор Юрий Луценко.

В этот же день сообщалось, что ГБР возбудило еще одно уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Политика обвинили в поездке на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.