Сельский депутат из Краснодара отправил по почте 16 магазинов для автомата

В Краснодарском крае возбудили дело в отношении мужчины, подозреваемого в поставках за границу военной продукции. Контрабандистом оказался депутат совета Тверского сельского поселения Апшеронского района, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда иного вооружения»).

По версии следствия, в феврале и марте 2019 года подозреваемый несколько раз отправлял за границу корпусы магазинов ручного пулемета Калашникова. Причем отправлял он их по почте, указывая в почтовом листе заведомо недостоверную информацию. Посылки в итоге оказались в Москве, где их изъяли работники таможни.

Следователи в данный момент устанавливают все обстоятельства преступления.

По информации издания «Кубань 24», 44-летний мужчина пытался отправить за рубеж 16 корпусов магазинов. После того, как таможенники изъяли их, к мужчине пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Дома у него нашли 29 магазинов от автомата Калашникова. Тогда жителя Краснодара отпустили под подписку о невыезде.

В конце июня сотрудники ФСБ в Новом Уренгое пресекли деятельность преступной группы из 11 человек, которые занимались контрабандой оружия из Литвы и Украины. У них изъяли целый арсенал: семь автоматов, пистолет-пулемет, 11 винтовок, карабинов и ружей, а также патроны и комплектующие.