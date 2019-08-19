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Сельский депутат из Краснодара отправил по почте 16 магазинов для автомата

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Фото: пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ/yusut.sledcom.ru
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В Краснодарском крае возбудили дело в отношении мужчины, подозреваемого в поставках за границу военной продукции. Контрабандистом оказался депутат совета Тверского сельского поселения Апшеронского района, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

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В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда иного вооружения»).

По версии следствия, в феврале и марте 2019 года подозреваемый несколько раз отправлял за границу корпусы магазинов ручного пулемета Калашникова. Причем отправлял он их по почте, указывая в почтовом листе заведомо недостоверную информацию. Посылки в итоге оказались в Москве, где их изъяли работники таможни.

Следователи в данный момент устанавливают все обстоятельства преступления.

По информации издания «Кубань 24», 44-летний мужчина пытался отправить за рубеж 16 корпусов магазинов. После того, как таможенники изъяли их, к мужчине пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Дома у него нашли 29 магазинов от автомата Калашникова. Тогда жителя Краснодара отпустили под подписку о невыезде.

В конце июня сотрудники ФСБ в Новом Уренгое пресекли деятельность преступной группы из 11 человек, которые занимались контрабандой оружия из Литвы и Украины. У них изъяли целый арсенал: семь автоматов, пистолет-пулемет, 11 винтовок, карабинов и ружей, а также патроны и комплектующие.

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