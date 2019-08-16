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Один из крупнейших торговцев оружием задержан в Португалии

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Фото: youtube.com
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Один из крупнейших нелегальных торговцев оружием Жак Месье задержан в португальском городе Эвора в рамках совместной операции правоохранительных органов Бельгии, Франции и Португалии. Об этом 15 августа сообщила газета Le Soir.

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Торговец оружием скрывался от бельгийского правосудия в Португалии. Его задержали на основании международного ордера, выписанного по запросу бельгийского суда.

Установить местонахождение Месье удалось благодаря переправке принадлежащих ему лошадей из французского поместья торговца в Португалию, где он жил в деревенском доме с конюшней.

Бельгия, где Месье уже вынесен обвинительный приговор, настаивает на его выдаче. В пятницу, 16 августа, торговец оружием предстанет перед португальским судом.

Гражданин Бельгии Жак Месье, известный как Маршал или Лис, ранее был приговорен к четырем годам по делу о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения, используемого в конфликтах, а также о поставках оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран. После вынесения приговора ему удалось скрыться в Португалии.

Le Soir уточняет, что около десяти лет назад Жак Месье был осужден за аналогичные преступления в США и Франции. Как утверждают СМИ, за последние 35 лет не было ни одного вооруженного конфликта, в котором Жак Месье не участвовал. К примеру, в 1980-х годах он снабжал оружием Иран во время войны против Ирака.

6 апреля в Сербии был арестован один из самых разыскиваемых преступников Хорватии, наркобарон Дарьян Ешовник. Его обвиняют в перевозке кокаина из Южной Америки в Хорватию, Словению, Испанию и Голландию. В общей сложности речь идет о более чем 718 кг наркотика. Всех его сообщников полиция задержала, а сам он успешно скрывался с 2011 года.

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