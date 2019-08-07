Россиянин арестован в США по обвинению в экспорте оружейных деталей в РФ

В американском штате Пенсильвания арестован россиянин Владимир Кузнецов. Его обвиняют в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк.

Решение принял федеральный суд Бруклина.

«Для экспорта подобных вещей [частей оружия] требуется особая лицензия Госдепартамента и министерства торговли США. Данное лицо такой лицензией не обладает», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.

27 июля сообщалось, что от российского гражданина Александра Винника власти США требуют возмещения в размере $100 млн за нарушение американских законов.