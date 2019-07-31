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Арестованного в США россиянина Никулина лишат частных адвокатов

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Фото: Twitter.com
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Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого властями США в хакерских атаках на крупные американские компании, перевели в новую тюрьму. Теперь он находится в Maguire Correctional Facility в штате Калифорния.

Кроме того, судья, рассматривающий это дело, намерен лишить россиянина частной юридической помощи и назначить ему государственного представителя, чтобы ускорить процесс вынесения приговора, пишут «Известия».

Очередное заседание по делу «российского хакера» запланировано на 6 августа. Несмотря на заключение психиатра, который выявил у Никулина множество проблем, ожидается, что в этот день будет назначена дата суда присяжных.

При этом судья игнорирует заключение врача, а руководствуется лишь решением психолога, который признал россиянина вменяемым.

Полностью материал читайте в свежем номере «Известий» от 1 августа 2019 года.

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