Нечастный случай: Евгения Никулина лишают адвокатов

Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого властями США в хакерских атаках на крупные американские компании, перевели в новую тюрьму. С 4 июля он находится в Maguire Correctional Facility в штате Калифорния. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Аркадий Бух. Кроме того, судья, рассматривающий это дело, намерен лишить Евгения Никулина частной юридической помощи и назначить ему государственного представителя, чтобы ускорить процесс вынесения приговора. Нынешняя защита настаивает на том, что молодой человек не может предстать перед судом присяжных, поскольку его душевное состояние не улучшается.

Очередное заседание по делу «российского хакера» запланировано на 6 августа. Несмотря на заключение психиатра, который выявил у Евгения Никулина множество проблем, ожидается, что в следующий вторник будет назначена дата суда присяжных. Судья игнорирует заключение врача, а руководствуется лишь решением психолога, который признал россиянина вменяемым.

— Существует огромная разница между психиатром и психологом. Последний не имеет необходимой квалификации, чтобы делать такие выводы. Очевидно, что душевное состояние Евгения не позволит ему в полной мере отстаивать свою невиновность. Более того, мы предупредили судью, что в сложившихся условиях защита не способна тщательно подготовиться к суду присяжных, поскольку клиент проявляет полную апатию, безразличие и фактически не идет на какой-либо контакт, — заявил «Известиям» Аркадий Бух. — Однако, вместо того чтобы сделать паузу в самом процессе, судья заявил о намерении назначить россиянину государственного адвоката, а меня и моих коллег отстранить от дела. Увы, американское правосудие позволяет предпринимать такие действия.

По его словам, это «очевидная попытка лишить заключенного частных юридических услуг, загнать человека на суд присяжных, приговорить его к тюремному сроку и как можно быстрее закрыть дело». Государственный адвокат — это лицо, связанное с системой, которая, собственно, и хочет посадить господина Никулина в тюрьму. Несмотря на то что окончательное решение будет принято на предстоящем заседании, вероятность того, что дело будет передано, крайне велика, отметил Аркадий Бух.

— Моего клиента 4 июля перевели в новую тюрьму, потому что она расположена в более удобном месте для государственного адвоката, которому уже дано распоряжение ознакомиться с делом. Таким образом, сейчас Евгений находится в Maguire Correctional Facility. Это тюрьма в округе Сан-Матео в Калифорнии. Мы были против перевода, поскольку человеку нужно приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, после трансфера его лишили возможности общаться с родными и близкими, — пояснил адвокат.

Евгению Никулину грозят десятки лет заключения, так как судья настроен довольно жестко, а сторона обвинения сейчас активно ищет дополнительные улики, которые могли бы доказать причастность гражданина РФ к киберпреступлениям, добавил осведомленный источник «Известий».

— Защита могла добиться для Евгения Никулина снижения тюремного срока до трех или четырех лет, если бы россиянин хотя бы частично признал свою вину. Тем не менее этого не произошло. В силу его состояния он не способен идти на диалог со следствием, — подытожил собеседник «Известий».

Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. Прокуратура заявляет о миллионах пострадавших в связи с кражей личных данных с LinkedIn и других серверов. После ареста россиянина направили в пражскую психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Защита, которая представляла интересы россиянина в Чехии, считает, что он стал жертвой карательной психиатрии. Сам Евгений Никулин не раз утверждал, что американские спецслужбы требовали от него выдвинуть ложные свидетельства против самого себя и признаться во вмешательстве в выборы в США.

Чешские власти в марте 2018 года экстрадировали россиянина в Штаты, где ему грозит около 30 лет заключения. Дело находится в компетенции Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии. До перевода в новую тюрьму Евгения Никулина содержали в Santa Rita Jail, которая также расположена в штате Калифорния.