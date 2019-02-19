Пора остаться: Никулина признали вменяемым

Гражданина России Евгения Никулина после прохождения психиатрического обследования в Лос-Анджелесе до сих пор не перевели на постоянное место пребывания — в тюрьму Сан-Франциско. Сейчас россиянин, которого власти США обвиняют в киберпреступлениях, находится в частной тюрьме под Лас-Вегасом, где и ожидает трансфера. Об этом «Известиям» рассказал его адвокат Аркадий Бух. По словам источника «Известий», психиатрическое обследование установило: обвиняемый вменяем и способен участвовать в судебном процессе. Таким образом, россиянину Евгению Никулину в настоящий момент не приходится рассчитывать на перевод в РФ по состоянию здоровья. Тем не менее защита может на предстоящем слушании заявить об ошибке в отчете и попытаться доказать с помощью частных психиатров, что Никулин душевно болен и не в состоянии отстаивать свои интересы.

Евгения Никулина еще в начале декабря 2018 года перевели в госпиталь исправительного учреждения Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелесе. Здесь он почти два месяца проходил психиатрическое обследование, назначенное американским судом. Экспертиза должна была установить степень вменяемости и способность россиянина предстать перед судом присяжных. Как пояснил адвокат Аркадий Бух, после обследования его клиента до сих пор не вернули в тюрьму города Сан-Франциско.

— Недавно мы узнали, что Евгений так и не доехал до своего постоянного места пребывания. Сейчас он находится в частной тюрьме рядом с Лас-Вегасом. Я знаю это пенитенциарное учреждение, и в целом там нормальное питание и условия по сравнению с другими американскими тюрьмами, — заявил «Известиям» Аркадий Бух.

Служба маршалов США — подразделение министерства юстиции США, ответственное в том числе за транспортировку федеральных заключенных и поиск беглецов, — не смогла перевести клиента вовремя в Сан-Франциско, добавил адвокат. В результате судья был вынужден назначить дополнительное заседание на 5 марта.

— В отсутствие Евгения не могли быть зачитаны результаты психиатрической экспертизы. Тем не менее 12 февраля судья убедился в том, что прокуратура и защита получили отчет о состоянии здоровья россиянина. Это очень длинный материал из 100 страниц. Там описывается личная жизнь человека и его душевное состояние. В целом речь идет о довольно интимных вещах, — подчеркнул адвокат, отказавшись раскрывать подробности документа. — Судья дал приказ защите провести переговоры с прокуратурой и обсудить, как действовать дальше.

Поводом для назначения психиатрического обследования стало «странное поведение» россиянина, который, по словам защиты, фактически игнорировал судебный процесс и проявлял к нему очевидное безразличие. Источник, близкий к расследованию дела Евгения Никулина, рассказал «Известиям», что, согласно результатам медицинской экспертизы, россиянин здоров и может принимать участие в судебном процессе.

— Он может идти на суд присяжных, так как душевное состояние Никулина в порядке. Это однозначно. В отчете все сказано черным по белому. Теперь есть несколько вариантов развития событий данного дела. Защита может на предстоящем слушании заявить об ошибочности отчета и попробовать доказать с помощью частных психиатров, что Евгений невменяем и не способен отстаивать свои интересы. Если это удастся, то адвокаты могут потребовать его немедленного перевода в Россию на лечение, — отметил он. — Или же гражданин РФ пойдет на суд присяжных. Здесь он может попытаться доказать свою невиновность или решиться на сделку с прокуратурой. Это обычная практика в США, когда обвиняемый, например, признает частичную вину и получает меньший срок, нежели тот, который ему угрожал изначально.

Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. В США россиянина обвиняют в кибератаках на крупные компании. После ареста его направили в пражскую психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Защита россиянина заявляла, что он стал жертвой карательной психиатрии. Сам Евгений Никулин не раз утверждал, что американские спецслужбы требуют от него выдвинуть ложные свидетельства против самого себя и признаться во вмешательстве в выборы в США.

Чешские власти в марте 2018 года экстрадировали россиянина в Штаты, где ему грозит около 30 лет заключения. Прокуратура заявляет о миллионах пострадавших в связи с кражей личных данных с LinkedIn и других серверов. Дело находится в компетенции Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии. До недавнего перевода россиянина содержали в одиночной камере городской тюрьме Сан-Франциско.