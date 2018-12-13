IP-пациент: Евгения Никулина перевели в госпиталь в Лос-Анджелесе

Россиянина Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в кибератаках, 9 декабря перевели в госпиталь для прохождения психиатрического обследования. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Аркадий Бух. Он отметил, что экспертиза продлится, скорее всего, до 12 февраля. На эту дату назначено очередное слушание по его делу. Если врачи установят, что Евгений Никулин не способен отстаивать свою невиновность в суде из-за психического состояния, защита потребует отправить его на лечение в Россию.

Евгений Никулин уже несколько дней находится в городском исправительном учреждении в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (Metropolitan Detention Center, Los Angeles), рассказал Аркадий Бух. В госпитале этой тюрьмы он проходит назначенное судом США психиатрическое обследование. Ранее россиянина держали в исправительном учреждении Сан-Франциско.

— Его перевели рано утром в воскресенье. После этого связь с клиентом у нас пропала. Для того чтобы ее наладить, потребуется около недели. Однако прокуратура, тюрьма и госпиталь подтвердили, что его перевели, — заявил «Известиям» адвокат. — Ожидаем, что под наблюдением врачей он будет находиться несколько месяцев. До следующего слушания, которое назначено на 12 февраля, должен быть готов рапорт о его состоянии здоровья. И у нас будет более ясная картина того, куда мы движемся.

По словам адвоката, защита постоянно в контакте с представителями госпиталя, в котором содержится Евгений Никулин.

— Само перемещение заключенного прошло без проблем. Психиатр, который будет обследовать Евгения, должен быть русскоязычным. Если клиента признают невменяемым, считаю, что все обвинения должны быть сняты, а господина Никулина надо выдать России, где он сможет пройти полноценное лечение, — отметил Аркадий Бух.

Суд в США еще в начале октября принял решение назначить гражданину РФ обязательное психиатрическое обследование, чтобы установить степень его вменяемости и способность предстать перед присяжными. Поводом стало якобы странное поведение россиянина, который, по словам защиты, фактически игнорировал судебный процесс.

Адвокат Владимир Макеев, который ранее представлял интересы Евгения Никулина, подчеркнул, что если человек признается невменяемым, то его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

— Уголовное дело должно быть прекращено, и право каждого человека выбрать страну, где он хочет находиться (на лечении. — «Известия»). В случае Евгения очевидно, что это будет Россия, — заявил «Известиям» адвокат.

Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. В США россиянина обвиняют в кибернетических атаках на крупные американские компании. После ареста гражданина РФ направили в психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Сам Евгений Никулин не раз утверждал, что американские спецслужбы требуют от него выдвинуть ложные свидетельства против самого себя и признаться во вмешательстве в выборы в США. В Москве неоднократно заявляли, что отвергают используемую американцами практику экстерриториальной юрисдикции и настаивают на выдаче Евгения Никулина на родину. В России его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году.