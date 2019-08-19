Прямой эфир

Психологи назвали отличительную черту успешных в личной жизни людей

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психологи из американского Университета имени Кинси выяснили, что люди, часто использующие эмодзи в сообщениях чатов и мессенджеров, чаще ходят на свидания и вообще более успешны в личной жизни. Соответствующая статья была опубликована в журнале Plos One.

Формула счастья
Как ученые из разных стран отвечали на главный человеческий вопрос  

Такие выводы специалисты сделали на основании результатов онлайн-опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. американцев, не состоящих в браке. Примерно 38% опрошенных признались, что вообще не применяют эмодзи в переписке, еще 29% процентов используют их лишь изредка, примерно столько же — регулярно.

По словам психологов, опрос показал, что люди, часто использующие эмодзи, намного успешнее в личной жизни, чаще назначают свидания и обладают высокой сексуальной активностью. Авторы статьи не уточнили, какие именно эмодзи используют эти люди, однако обратили внимание на то, что им легче формировать личные отношения.

11 августа психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог назвал способы борьбы с аэрофобией
Психолог назвала признаки безнадежных отношений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019