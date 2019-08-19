Психологи назвали отличительную черту успешных в личной жизни людей

Психологи из американского Университета имени Кинси выяснили, что люди, часто использующие эмодзи в сообщениях чатов и мессенджеров, чаще ходят на свидания и вообще более успешны в личной жизни. Соответствующая статья была опубликована в журнале Plos One.

Такие выводы специалисты сделали на основании результатов онлайн-опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. американцев, не состоящих в браке. Примерно 38% опрошенных признались, что вообще не применяют эмодзи в переписке, еще 29% процентов используют их лишь изредка, примерно столько же — регулярно.

По словам психологов, опрос показал, что люди, часто использующие эмодзи, намного успешнее в личной жизни, чаще назначают свидания и обладают высокой сексуальной активностью. Авторы статьи не уточнили, какие именно эмодзи используют эти люди, однако обратили внимание на то, что им легче формировать личные отношения.

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