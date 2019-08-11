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Психолог назвала признаки безнадежных отношений

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Фото: Depositphotos
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Психолог Наталья Холоденко рассказала, какие отношения можно считать безнадежными, и почему их надо заканчивать. Об этом 11 августа сообщил портал «Главред».

По словам эксперта, нужно заканчивать те отношения, в которых нет взаимоподдержки. Помимо этого она предупредила, что придирки, постоянное недовольство и напряжения также являются верными знаками того, что отношения двух людей зашли в тупик.

Холоденко также отметила, что терпеть и закрывать глаза на возникновение конфликтов не стоит даже ради маленьких детей.

«Не терпите! Выбирайте стратегию донесения информации, а если до него хронически не доходит, <...> то в этих отношениях делать нечего», — заключила она.

9 августа сообщалось, что россияне пожаловались на потерю доверия к окружающим. Выяснилось, что люди стали реже верить своим близким, коллегам и друзьям.

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