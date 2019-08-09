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Россияне пожаловались на потерю доверия к окружающим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели опрос на тему того, кому доверяют россияне. Об этом 9 августа сообщила «Российская газета».

Респондентам предложили ответить на вопрос, много ли есть людей, которым они доверяют. 30% ответили, что таких людей стало меньше, лишь 6% сказали, что их стало больше.

В итоге опроса эксперты выяснили, что россияне стали на 12,6% меньше верить родственникам, чем это следовало из более ранних исследований, на 18,2% меньше — друзьям, на 25% — коллегам.

Россия по показателям недоверия даже чуть опередила США, где окружающим людям верят 35% опрошенных. В нашей стране эта цифра составляет порядка 32–34%, в зависимости от региона.

Рекордсменами по доверию являются жители Китая и Швеции: там окружению доверяет порядка 60% населения.

Ранее 5 августа психологи рассказали, как можно справиться с эмоциональным выгоранием на работе и в жизни.

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