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Опрос показал рост любви россиян к книгам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За последние пять лет число россиян, читающих книги, заметно увеличилось. Об этом свидетельствуют опрос, проведенный ВЦИОМ, его результаты приводит «РИА Новости» 8 августа.

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Так, книги читает каждый второй россиянин (53%). Это меньше, чем в прошлом году (55%), но выше пятилетнего значения (45%).

Примечательно, что больше всего книголюбов среди молодежи 18–24 лет — 83%. Также высокие показатели наблюдаются среди людей с высшим образованием (68%), респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (61%) и женщин (59%).

Все респонденты заявили, что за последние три месяца прочитали не менее пяти книг. Интенсивнее всего читает старшее поколение — по семь книг за аналогичный период — и люди, редко пользующиеся интернетом.

Также опрос выявил литературные предпочтения россиян. Так, 30% опрошенных предпочитают книги по истории, исторические романы и биографии. По 28% респондентов выбирают детские книги, учебники и научную литературу. Реже всего россияне обращаются к ужасам (3%), книгам по психологии (3%) и религиозной литературе (2%).

При этом сами респонденты порекомендовали читать Пушкина (9%), Толстого (6%), Достоевского (5%), Лермонтова (4%) и Булгакова (4%).

Опрос был проведен 6 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее эксперты рассказали, что больше всего волнует россиян о вселенной Гарри Поттера.

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