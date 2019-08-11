Прямой эфир

Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалист филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала, как мужчинам и женщинам преодолеть кризис среднего возраста. По ее словам, для этого необходима эмоциональная или физическая встряска.

Фрейд на проводе: как искусственное сознание станет психологом
Новый голосовой помощник проследит за физическим и психическим состоянием пользователя и даст рекомендации по изменению образа жизни

По словам психолога, для мужчины это могут быть занятия, связанные с мощной активизацией энергии: ремонт или обмен квартиры, смена обстановки, строительство дома, дачи, покупка машины.

«Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины», — сказала Шапиро журналистам агентства городских новостей «Москва».

При этом женщинам, по ее словам, для преодоления возрастного кризиса необходимо научиться не забывать о собственных интересах. Специалист отметила, что представительницам прекрасного пола полезно составить список всего того, что они делают, руководствуясь принципом «я должна».

«А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу «я хочу». В идеале важно равновесие между «я должна» и «я хочу», — добавила специалист.

Ранее 11 августа психолог Наталья Холоденко рассказала, какие отношения можно считать безнадежными и почему их надо заканчивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог назвала признаки безнадежных отношений
Психологи дали советы по распоряжению временем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017