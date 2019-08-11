Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

Специалист филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала, как мужчинам и женщинам преодолеть кризис среднего возраста. По ее словам, для этого необходима эмоциональная или физическая встряска.

По словам психолога, для мужчины это могут быть занятия, связанные с мощной активизацией энергии: ремонт или обмен квартиры, смена обстановки, строительство дома, дачи, покупка машины.

«Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины», — сказала Шапиро журналистам агентства городских новостей «Москва».

При этом женщинам, по ее словам, для преодоления возрастного кризиса необходимо научиться не забывать о собственных интересах. Специалист отметила, что представительницам прекрасного пола полезно составить список всего того, что они делают, руководствуясь принципом «я должна».

«А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу «я хочу». В идеале важно равновесие между «я должна» и «я хочу», — добавила специалист.

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