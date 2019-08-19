Япония задумала запускать спутники для уничтожения иностранных аппаратов

Японские власти рассматривают возможность начать запуск космических спутников, которые при необходимости будут способны уничтожать военные спутники других стран. Об этом в понедельник, 19 августа, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источник в правительстве Японии.

По ее данным, запуск подобных аппаратов может начаться уже во втором полугодии 2020-го.

Соответствующая инициатива связана с возрастающей угрозой военного противостояния в космическом пространстве, поскольку Россия и Китай, как отмечает издание, на сегодняшний день уже ведут разработку таких вооружений.

Кроме того, пишет газета, японские ученые в настоящий момент работают над технологиями, способными выводить из строя электронику других спутников и защищать собственные космические аппараты от подобных атак, передает ТАСС.

10 августа сообщалось, что «Роскосмос» запатентовал проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.