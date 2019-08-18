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Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

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Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба раскритиковал работу главного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где команда встретилась с «Ахматом». Спортсмен назвал арбитра «героем матча», а его судейство — «позором».

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«Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения <…> Такое судейство — это позор», — цитирует футболиста RT.

В частности, Дзюба возмутился тем, что «игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут», но арбитр не применил к ним никаких штрафных санкций. При этом форвард признал, что команда сама виновата в отсутствии голов.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на претензии Дзюбы, подчеркнув, что игроки грозненского клуба не позволяют себе резких высказываний в адрес арбитров, даже если не согласны с их решениями.

«Понятно, что позор, когда дома теряют очки. <…> Когда люди с двух ног катятся и им не показывают желтые карточки? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, еще и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?» — цитирует хавбека «Чемпионат».

Слова Дзюбы прокомментировал и гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

«Это все на эмоциях, искренность футболистов и тренеров не надо принижать. Футбол — страстная игра. Столкновение страстей — один из элементов футбола. Самое главное — как можно скорее сузить пространство ошибок», — приводит его слова «Газета.ру».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся 17 августа в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:0. Таким образом, «Зенит» набирает 14-е очко и поднимается на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» с семью очками на 10-м месте.

В конце июля Дзюба обвинил бывшего полузащитника сборной России и питерского клуба Андрея Аршавина в том, что тот не разбирается в футболе.

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