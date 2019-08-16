Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Динамо»–«Локомотив»

В предстоящем туре премьер-лиги зрителей ожидает два московских дерби. Но главное противостояние страны между «Спартаком» и ЦСКА состоится лишь в понедельник. А в выходные центральной встречей станет игра «Динамо» и «Локомотива». Бело-голубые значительно усилили состав, но пока не могут похвастаться ни качественной игрой, ни успешными результатами. Подопечные Дмитрия Хохлова после пяти туров идут на 11-м месте в турнирной таблице с пятью очками. «Локомотив» на старте чемпионата не обошелся без осечек, но постепенно набирает форму и, судя по воскресному разгрому крепкого «Урала» (4:0), способен вновь, как и в прошлые два сезона, бороться за самые высокие места. Сейчас «железнодорожники» находятся на четвертой строчке, но отстают от лидирующего «Зенита» лишь на три очка.

18 августа, 19:00. «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Баскетбол. Мужчины. Товарищеский турнир. Литва–Россия, Финляндия–Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские баскетболисты продолжают подготовку к чемпионату мира в Китае, который стартует уже через две недели. Подопечные Сергея Базаревича вовсю участвуют в выставочных турнирах. В рамках первого из них, проходившего в Москве, они не сумели обыграть Иран (84:91) и оказались лишь вторыми. Зато потом, в Вероне, Россия стала победителем соревнования, где, в частности, в напряженной борьбе одолела хозяев — итальянцев (72:70). В предстоящие выходные нашим баскетболистам предстоят встречи в Финляндии с местной национальной командой, а также со сборной Литвы. Там россиянам придется в очередной раз учиться играть без лидеров — вслед за Тимофеем Мозговым мы лишились получивших травмы Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина.

17–18 августа, 19:00. «Эспоо Метро Арена» (Эспоо, Финляндия). Прямые трансляции на сайте РФБ

Теннис. Мужчины. Турнир серии Masters

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Меньше месяца осталось до заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США (US Open). Лучшие теннисисты мира уже активно проводят соревнования на территории Северной Америки. В том числе участвуют в двух мощных турнирах серии Masters. На прошлой неделе женщины разыграли один из таких трофеев в Торонто, а мужчины — в Монреале. В последнем удачно выступили россияне: Даниил Медведев дошел до финала и поднялся на шестое место годового рейтинга, а Карен Хачанов сыграл в полуфинале, сохранив за собой девятую строчку. Теперь оба стараются повторить свои результаты на аналогичном турнире в американском Цинциннати. Помимо них, в мужском одиночном разряде российские зрители неожиданно получили надежду на успех Андрея Рублёва, сенсационно выбившего из турнира Стэна Вавринку и Роджера Федерера. Сегодня Рублёв сыграет в четвертьфинале с Медведевым. У женщин из наших продолжает выступление только Светлана Кузнецова. Уже в пятницу будут сыграны четвертьфиналы, в субботу — полуфиналы, а в воскресенье — финалы.

16 августа, 20:00–22:00, четвертьфиналы. 17 августа: 02:00–07:00, четвертьфиналы; 20:00, полуфиналы. 18 августа: 00:00–03:00, полуфиналы; 23:00, финал. Lindner Family Tennis Center (Цинциннати, США). Прямые трансляции на Eurosport 1, «Матч! Игра» и «Матч! Планета»

Хоккей. Предсезонный турнир Hockeyades. ЦСКА–«Фрибур-Готтерон»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Действующий обладатель Кубка Гагарина продолжает подготовку к предстоящему сезону, где его цель — удержать главный трофей КХЛ. Сейчас подопечные Игоря Никитина находятся на сборе в Швейцарии. Они уже провели две встречи в рамках предсезонного турнира, обыграв местные «Лозанну» (2:0) и «Женеву-Серветт» (9:3). В пятницу ЦСКА закончит выступление на соревновании матчем с еще одним швейцарским клубом «Фрибур-Готтерон». После этого армейцы вернутся в Москву, где проведут оставшиеся до старта сезона две недели.

16 августа, 20:30. Centre Sportif de la Vallée de Joux (Ле-Сентье, Швейцария). Прямая трансляция на официальном сайте ЦСКА

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Нынешнее лето — лучшее в истории российского пляжного волейбола. В июле Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли нашей стране первое в истории золото ЧМ в этом виде спорта. А на прошлой неделе на домашнем чемпионате Европы в Москве до финала дошли Константин Семёнов и Илья Лешуков. Решающую встречу они проиграли и стали серебряными призерами, но теперь от наших пляжников ждут только медалей. Снова увидеть соревнования лучших пар российские зрители смогут в предстоящие выходные, когда в Москве состоится этап Мирового тура.

17 августа: 10:30, 12:30, четвертьфиналы, женщины; 11:30, 13:30, четвертьфиналы, мужчины; 16:30, 19:00, полуфиналы, женщины; 17:45, 20:15, полуфиналы, мужчины. 18 августа: 14:30, матч за третье место, мужчины; 15:45, матч за третье место, женщины; 17:00, финал, женщины; 18:15, финал, мужчины. Спорткомплекс «Лужники» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Игра» и «Матч! Планета»