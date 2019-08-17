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Продажи дневников в России выросли на 797%

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Интернет-магазинах резко возросла активность покупателей в преддверии школьного сезона. Как 17 августа пишет РБК со ссылкой на российского онлайн-ретейлера Wildberries, в июле и августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост продаж товаров для школы более чем на 300%.

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Так, наибольшую динамику роста показывают продажи дневников (+797%), рюкзаков (+483%) и тетрадей (+471%). Также выросли объемы реализации ручек (444%), канцелярских наборов (348%), пеналов (202%) и карандашей (216%).

Эксперты отмечают, что ажиотаж на покупку школьных принадлежностей является традиционным для августа, однако в этом году наблюдается большой рост продаж именно в интернет-магазинах.

Кроме того, динамика в 2018 году по сравнению с 2017-м была гораздо ниже. Так, на 206% выросли объемы реализации ранцев, на 175% — пеналов, на 120% — канцелярских наборов.

Ранее в августе эксперты Роскачества проверили школьные пиджаки разных производителей и назвали лучшие марки.

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