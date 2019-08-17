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В ФАС объяснили появление мяса с «щупальцами» в обеде школьников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кусок мяса с белыми отростками оказался в супе школьников из Юргамыша (Курганская область) из-за плохого контроля за производством на мясокомбинате. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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«Установлено, что возможной причиной несоответствия исследованного образца консервов кусковых мясных стерилизованных «Говядина тушеная высший сорт» явилось неосуществление надлежащего контроля сотрудником комбината за процессом производства определенной партии товара», — цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

В ФАС не исключили, что подобное мясо могло попасть и в другие консервы.

Забракованную партию товара уже изъяли из оборота в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Московской областях, а также Красноярском и Хабаровском краях.

В компании-производителе сообщили о принятии дополнительных мер контроля, а также проведении занятий с мастерами-технологами. В УФАС отметили, что мясокомбинат исполнил предупреждение ведомства.

О появлении странного мяса с «щупальцами» в обеде курганских школьников стало известно в феврале. Дети опубликовали в соцсетях фото куска мяса с белыми отростками. Некоторые пользователи отметили, что находка похожа на говяжьи щеки — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам.

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