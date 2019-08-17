В ФАС объяснили появление мяса с «щупальцами» в обеде школьников

Кусок мяса с белыми отростками оказался в супе школьников из Юргамыша (Курганская область) из-за плохого контроля за производством на мясокомбинате. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Установлено, что возможной причиной несоответствия исследованного образца консервов кусковых мясных стерилизованных «Говядина тушеная высший сорт» явилось неосуществление надлежащего контроля сотрудником комбината за процессом производства определенной партии товара», — цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

В ФАС не исключили, что подобное мясо могло попасть и в другие консервы.

Забракованную партию товара уже изъяли из оборота в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Московской областях, а также Красноярском и Хабаровском краях.

В компании-производителе сообщили о принятии дополнительных мер контроля, а также проведении занятий с мастерами-технологами. В УФАС отметили, что мясокомбинат исполнил предупреждение ведомства.

О появлении странного мяса с «щупальцами» в обеде курганских школьников стало известно в феврале. Дети опубликовали в соцсетях фото куска мяса с белыми отростками. Некоторые пользователи отметили, что находка похожа на говяжьи щеки — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам.