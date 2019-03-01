Уральским школьникам в столовой выдали компот с червями

Компот с червями выдали школьникам в Свердловской области. Об этом сообщили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 28 февраля в школе №2 города Каменск-Уральский, пишет сайт kp.ru. В местной группе «Подслушано» опубликовали фотографию компота, в котором плавает белая субстанция. В подписи к снимку сказано, что такой напиток получила половина учеников учебного заведения.

По факту случившегося проверку начали специалисты Роспотребнадзора и Прокуратура Свердловской области. Эксперты проверят, как в школьной столовой соблюдаются требования к хранению продуктов, изучат документы, удостоверяющие их качество и безопасность, а также технологию приготовления блюд, сообщает телеканал «360». По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

6 февраля сообщалось, что учащимся гимназии в Ульяновске раздали вафли с червями. Позже стало известно, что дети нашли червей не только в вафлях, но и в компоте.