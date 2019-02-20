СК заинтересовался мясом с «щупальцами» в обеде школьников из Курганской области

Следователи Курганской области начали проверку после того, как школьники в Юргамыше обнаружили в супе мясо со странными белыми отростками, сообщили 19 февраля в региональном управлении СК.

Ранее ученики средней школы опубликовали в соцсетях фото еды из школьной столовой. При этом в супе с макаронами плавал несъедобный на вид кусок мяса с отростками. Некоторые пользователи отметили, что находка похожа на говяжьи щеки — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам.

«Инициирована и проводится проверка по сообщению, выявленному 18 февраля текущего года в социальной сети «ВКонтакте», о том, что в этот день ученики МКОУ «Юргамышская средняя общеобразовательная школа» были накормлены продукцией, не отвечающей требованиям безопасности», — говорится в сообщении СК.

При этом в курганской школе заверили, что обед детям был приготовлен по всем стандартам. Ингредиентами супа стали макароны и тушенка местного мясокомбината.

«Вся готовая продукция перед подачей проверяется. Нарушений в приготовлении не было. Также в течение дня не поступало никаких жалоб со стороны детей и их родителей», — цитирует портал Kurgan.ru представителя учебного заведения Валентину Маркову.

Тем не менее помимо СК проверку инициировал Роспотребнадзор.

25 января школьники из Кузбасса «похвастались» едой из местной столовой. Дети сняли на видео переваренные макароны, которые с легкостью превращаются в слипшуюся массу.