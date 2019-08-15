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Названы самые распространенные у российских школьников заболевания

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Названы самые распространенные заболевания среди учеников российских школ. Исследование провели специалисты из Национального исследовательского центра здоровья детей при Минздраве РФ.

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Отмечается, что к абсолютно здоровым в первом классе были отнесены 4,3% школьников. Однако к концу обучения таких учеников не осталось. Эксперты отмечают, что хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще, а функциональные отклонения — на 15%.

Чаще всего у девочек и девушек встречаются дефицит массы тела, близорукость, неврозы и головные боли. Среди мальчиков и юношей более распространены язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, плоскостопие, гипертония, ожирение и бронхиальная астма, пишет RT в четверг, 15 августа.

Всего в исследовании приняли участие 426 учеников из четырех московских школ. Исследование проводилось в период с 2005 по 2015 год, число врачебных осмотров превысило 25 тыс.

6 августа сообщалось, что средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го.

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