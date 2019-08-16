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Криминальный авторитет Муха Люберецкий отказался от титула «вор в законе»

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Фото: youtube.com/ВОРЪ & ЗАКОННИКЪ
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Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, отказался от титула «вор в законе». Соответствующее заявление он подал начальнику московской полиции, пишет издание «ПраймКрайм».

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По словам 59-летнего авторитета, он «просто таковым себя не считает» и никогда им не был.

Мухаметшин ранее неоднократно был судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи. Издание отмечает, что его «короновали» в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська).

По словам специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова, теперь авторитету грозит смертельная опасность, так как с ним «могут расправиться». Эксперт отметил, что считает поступок Мухаметшина глупым — по его словам, вор просто «испугался чего-то». Вместе с тем Сидоров не стал связывать его решение с законом об ужесточении наказания для криминальных авторитетов, отмечает Ura.ru.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). Он вводит в УК РФ новую статью «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Также возможно наложение штрафа в размере до 5 млн рублей или дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Кроме того, за создание или руководство преступным сообществом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. Участие в собраниях организаторов наказывается сроком от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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