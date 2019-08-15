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Жителя Перми приговорили к 16 годам тюрьмы за оскорбление судьи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Суд в Перми приговорил местного жителя к 16 годам и четырем месяцам колонии за оскорбление судьи. Об этом в четверг, 15 августа сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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В августе 2017 года суд приговорил мужчину к 18 годам тюрьмы за оборот наркотиков, однако подсудимый остался недоволен решением и написал в адрес судьи оскорбительное письмо.

В результате суд рассмотрел новое уголовное дело по обвинению в преступлении по статье «Неуважение к суду».

С учетом не отбытого срока наказания по ранее совершенному преступлению суд приговорил виновного к 16 годам 4 месяцам и штрафу в размере 400 тыс. рублей.

7 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении судьи из Чувашии уголовное дело по статье о мошенничестве.

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