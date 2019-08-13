Краснодарскую судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов и теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сайту kp.ru сообщил новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

По его словам, такое решение было мотивировано совершенствованием системы рассмотрения дел, которые поступают в апелляционном порядке.

Теперь рассматривать гражданские и уголовные дела будут 10 составов, еще один состав, в который войдет Хахалева, займется научно-консультативной работой и обобщением практики.

Елена Хахалева привлекла к себе внимание СМИ в июле 2017 года. Тогда адвокат Сергей Жорин сообщил в соцсетях, что судья из Краснодарского края потратила на свадьбу своей дочери Софии около $2 млн. Он утверждал, что на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков, а свои подсчеты обосновал средними гонорарами артистов.