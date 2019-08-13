Прямой эфир

Краснодарскую судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов и теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сайту kp.ru сообщил новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

По его словам, такое решение было мотивировано совершенствованием системы рассмотрения дел, которые поступают в апелляционном порядке.

Теперь рассматривать гражданские и уголовные дела будут 10 составов, еще один состав, в который войдет Хахалева, займется научно-консультативной работой и обобщением практики.

Елена Хахалева привлекла к себе внимание СМИ в июле 2017 года. Тогда адвокат Сергей Жорин сообщил в соцсетях, что судья из Краснодарского края потратила на свадьбу своей дочери Софии около $2 млн. Он утверждал, что на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков, а свои подсчеты обосновал средними гонорарами артистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Краснодарская судья Хахалева опровергла информацию о поддельном дипломе
Глава СКР возбудил дело о мошенничестве в отношении мирового судьи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017