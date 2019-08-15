Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам

Никулинский суд Москвы разделил совместно нажитое имущество футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи пополам. Решение было вынесено 14 августа на закрытом заседании.

Обе стороны процесса остались недовольны вердиктом. Дарья намерена оспаривать решение суда, так как не было признано, что Глушаков вывел со своих счетов около 200 млн рублей (документы об этом были ранее представлены суду представителями девушки), пишет РЕН ТВ.

Сам футболист также не удовлетворен решение судьи, так как не была удовлетворена просьба сторон по распределению имущества. Так, недвижимость, на которую претендовал спортсмен, досталась его супруге. Отмечается, что обе стороны намерены подать апелляцию.

Брак Глушаковых был официально расторгнут в феврале. Суд постановил, что футболист обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тыс. рублей до достижения дочерьми 18-летнего возраста. До этого футболист подал заявление с просьбой оставить детей с ним и взыскивать алименты с жены, но позже отказался от требований.

31 июля стало известно, что Никулинский суд Москвы разрешил Глушакову общаться с дочерьми четыре дня в месяц, на новогодние каникулы и один летний месяц.