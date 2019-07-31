Суд разрешил Глушакову общаться с детьми четыре дня в месяц

Никулинский суд Москвы разрешил футболисту Денису Глушакову общаться с дочерьми четыре дня в месяц, на новогодние каникулы и один летний месяц. Об этом в среду, 31 июля, сообщила адвокат его бывшей жены Дарьи Алиса Образцова.

По ее словам, теперь футболист сможет общаться с детьми по вторникам и четвергам две недели в месяц, а с декабря, когда младшей дочери исполнится три года, к этому прибавятся выходные (с вечера пятницы по вечер воскресенья) каждую вторую и четвертую неделю месяца.

Кроме того, Глушаков сможет забирать дочерей на новогодние каникулы каждый четный год и проводить с ними один месяц летом, а также присутствовать на их днях рождения и видеться с ними в свой.

Образцова уточнила, что футболист будет забирать одновременно двух дочерей, поскольку «так рекомендовал психолог».

Брак Глушаковых был официально расторгнут в феврале. Суд постановил, что футболист обязан выплачивать треть своего дохода и еще 100 тыс. рублей до достижения дочерьми 18-летнего возраста. До этого футболист подал заявление с просьбой оставить детей с ним и взыскивать алименты с жены, но позже отказался от требований.