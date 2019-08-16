Июль стал самым жарким месяцем в истории почти на всей планете

Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России. Среднемировая температура в прошлом месяце составила 16,83 градуса по Цельсию, и это самый высокий показатель.

При этом рекордная жара была зарегистрирована во всем мире — от Северной Америки до юга Африки, пишет Independent в четверг, 15 августа.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследования, июль этого года был на 0,95 градуса теплее, чем в среднем за весь XX век и превысил рекорд 2016 года на 0,003 градуса.

Например, в Кембриджском ботаническом саду в Великобритании была зафиксирована рекордная температура в +38,7 градуса, а во Франции столбики термометров показывали +42,6 градуса. Как отмечает издание, погода в Париже была такой же, как в типичный июльский день в Багдаде.

Ученые говорят, что тенденция на повышение температуры, вероятно, продолжится из-за влияния человеческой деятельности на планету.

В то же время погода в России бьет антирекорды. В столичном регионе июль стал самым холодным за последние сто лет наблюдения. Средняя месячная температура в Москве была ниже нормы на 1,5 градуса.

В июле сообщалось, что экстремальная жара, установившаяся в европейских странах, помимо того, что спровоцировала лесные пожары и падение уровня рек, привела к остановке реакторов ряда АЭС.