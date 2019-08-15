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Жара до плюс 27 градусов придет в Москву к 21 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве с начала следующей недели прогнозируется жаркая погода и повышение атмосферного давления. К 21 августа столбик термометра поднимется до 25–27 градусов, рассказал в четверг, 15 августа, ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная со вторника на Москву распространяется область высокого давления. Поэтому небо будет уже малооблачным, дожди кратковременными, а температура с каждым днем начнет повышаться на 1–2 градуса. 19 августа мы ждем плюс 22–24 градуса, 20 августа — около 25, а 21 августа — 25–27», — отметил он.

По словам Вильфанда, погодные изменения связаны с тем, что с юга европейской России приходит жаркий воздух.

При этом специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что жаркая погода этим летом уже не вернется в столичный регион, столбики термометров не покажут даже значения +30 градусов. Она не исключила, что на юге России установится жаркая погода до +34, но в Москве «точно нет».

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