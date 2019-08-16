Прямой эфир

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). Дело в том, что россияне считают валюту более надежным способом накоплений, рассказали в крупнейших финансовых организациях.

Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить
Отрицательные ставки по депозитам пришли всерьез и надолго

При этом общий объем вкладов граждан в рублях в несколько раз больше валютных: на 1 июля они составляли почти 23 трлн (объем валютных депозитов в пересчете на рубли — около 6 трлн), следует из статистики ЦБ.

Однако прирастают рублевые депозиты значительно медленнее. Так, за полгода они увеличились всего на 2,5%, что почти в четыре раза меньше темпов роста валютных депозитов, подсчитали «Известия».

В крупнейших российских банках ставки по вкладам в иностранных денежных единицах значительно ниже, чем по рублевым. По статистике регулятора, в июне 2019 года в среднем проценты по счетам в российской денежной единице составили 5,7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,24%.

Эксперты считают, что повышенный интерес в первые шесть месяцев 2019 года связан с высокими инфляционными ожиданиями, а также со спадом волнений относительно санкций в адрес российских банков. Они отмечают, что тем временем ЦБ дестимулирует валютные депозиты в рамках дедолларизации.

Подробнее — в материале «Известий»:

Доллар в курсе: валютные вклады выросли на 9% за полгода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат дала рекомендации по хранению превышающих 1,4 млн рублей вкладов
Минфин запустит «народные» облигации в новом формате до конца сентября

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019