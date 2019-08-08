Адвокат дала рекомендации по хранению превышающих 1,4 млн рублей вкладов

Независимый адвокат Диана Сорк рассказала, что если сумма вклада превышает 1,4 млн рублей, то деньги целесообразно держать в нескольких банках.

Сорк напомнила, что по действующему законодательству государством застрахованы только депозиты на сумму до 1,4 млн рублей вместе с начисленными процентами. В случае отзыва лицензии у кредитной организации вкладчик гарантированно получит только эту сумму.

«По­этому, если вы копите на квартиру и оперируете крупными денежными суммами, хранить их лучше в нескольких банках. Есть даже такая житейская финансовая рекомендация — не храните все яйца в одной корзине», — цитирует адвоката сайт aif.ru.

Эксперт также порекомендовала при выборе банка убедиться, что он является участником системы страхования вкладов.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», банки обязаны представлять информацию о своем участии в системе страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по вкладам. Также кредитные организации должны размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных для вкладчиков помещениях банка и на своем сайте в интернете.

29 июля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплаты вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация», у которого Центробанк отозвал лицензию, начнутся не позднее 12 августа.