Страховые выплаты клиентам банка «Ассоциация» начнутся до 12 августа

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) заявили, что выплаты вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация», у которого Центробанк отозвал лицензию, начнутся не позднее 12 августа. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на АСВ.

«До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО КБ «Ассоциация», а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам», — указано в сообщении.

Ранее 29 июля стало известно, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».

Как отметили в ЦБ, причиной отзыва лицензии стало то, что кредитная организация не отразила в отчетности наличие денежных средств на счетах в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.