Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день

Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Forbes.

Сильнее всех «победнел» богатейший человек на планете (по версии Forbes), глава американской компании Amazon Джефф Безос: его состояние сократилось на $3,5 млрд. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $3,2 млрд, генерального директора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo и др.) Бернара Арно — на $3 млрд.

Как отмечает журнал, единственный миллиардер из топ-10, состояние которого осталось прежним — бывший мэр города Нью-Йорк, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

14 августа сообщалось, что индексы американских бирж резко снизились в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста экономики Соединенных Штатов и Германии, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Все это произошло на фоне превышения доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных. По словам экспертов, такое явление, как правило, предшествует экономическому спаду.