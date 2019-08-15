Первые курсы швей для людей с инвалидностью открылись в Томске
Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) открыло в Томске первые курсы портных-застройщиков для людей с ограниченными возможностями. Об этом председатель отделения Ирина Дорохова сообщила РИА «Томск» в четверг, 15 августа.
По ее словам, создание швейных мастерских стало возможным благодаря президентскому гранту в 2 млн рублей, который ВОИ Томской области выиграл в этом году. Присоединиться к инклюзивному обучению смогут все желающие.
В Томске будут созданы два класса — для базовых и профессиональных курсов, а также для мастер-классов. В первый базовый класс группа уже набрана.
Обучение в обоих классах будет бесплатным. Набор в профессиональный класс планируют открыть в ближайшее время.
В 2012 году ВОИ Томской области открыло первую в России школу моделей с инвалидностью.
Ранее стало известно, что более 65 млн рублей направят на модернизацию коррекционных школ в Томской области. Образовательные учреждения получат новое оборудование и дидактические материалы.